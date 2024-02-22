Тысячи казаков отличились в стратегически важных штурмах СВО
С начала специальной военной операции 1350 казаков получили государственные награды еще более 1000 казаков представлены к наградам, сообщил портал «Российское казачество».
Так, звания Героя России удостоились казак-доброволец Олег Ликонцев (на фото), командир танкового батальона Иван Додосов, командир мотострелковой роты Алексей Хименко, командир батальона «Терек» Владимир Попов (посмертно). Многих участвующих в СВО казаков уже отметили наградами за мужество и отвагу, несколько человек носят знаки отличия Героев ЛНР.
За два года боевых действий казаки поучаствовали в штурмах стратегически важных населенных пунктов. Добровольцы «Сибири» с фланга прикрывали наступление на Бахмут (Артемовск), остановив ВСУ на бахмуто-соледарском направлении, 3,5 тысячи казаков вместе с ВС РФ и подразделениями народной милиции ЛНР освободили Лисичанск, а Лисичанская казачья бригада имени М.И. Платова освободила Золотое и Камышеваху в ЛНР.
В боях отличись и казаки в составе батальонов боевого армейского резерва страны (БАРС), которые вместе с 208-м казачьим полком участвовали в штурме Красного Лимана. Несмотря на постоянные обстрелы, казаки продолжают удерживать стратегически важную Кинбурнскую косу.
Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, уже свыше 28,5 тысячи казаков приняли участие в специальной военной операции на Украине.
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