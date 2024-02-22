Тысячи казаков отличились в стратегически важных штурмах СВО

С начала специальной военной операции 1350 казаков получили государственные награды еще более 1000 казаков представлены к наградам, сообщил портал «Российское казачество».

Так, звания Героя России удостоились казак-доброволец Олег Ликонцев (на фото), командир танкового батальона Иван Додосов, командир мотострелковой роты Алексей Хименко, командир батальона «Терек» Владимир Попов (посмертно). Многих участвующих в СВО казаков уже отметили наградами за мужество и отвагу, несколько человек носят знаки отличия Героев ЛНР.

За два года боевых действий казаки поучаствовали в штурмах стратегически важных населенных пунктов. Добровольцы «Сибири» с фланга прикрывали наступление на Бахмут (Артемовск), остановив ВСУ на бахмуто-соледарском направлении, 3,5 тысячи казаков вместе с ВС РФ и подразделениями народной милиции ЛНР освободили Лисичанск, а Лисичанская казачья бригада имени М.И. Платова освободила Золотое и Камышеваху в ЛНР.