Володин сравнил украинских бойцов на мариупольской «Азовстали» с террористами

Ранее стало известно, что бойцы, остающиеся на мариупольском комбинате, заявили о намерении не отпускать мирных жителей, а обменивать их: пятнадцать заложников на тонну продуктов и лекарств, пишет Ura.ru.

«После таких решений неужели еще кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине? Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем — прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь — хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг. Преследуя лишь одну цель — спасение собственной шкуры», — написал Володин в своем Telegram-канале, подытожив, что это «типичное поведение террористов».

