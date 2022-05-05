Володин сравнил украинских бойцов на мариупольской «Азовстали» с террористами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинских силовиков с террористами после их предложения об обмене гражданских лиц на продукты и медикаменты.
Ранее стало известно, что бойцы, остающиеся на мариупольском комбинате, заявили о намерении не отпускать мирных жителей, а обменивать их: пятнадцать заложников на тонну продуктов и лекарств, пишет Ura.ru.
«После таких решений неужели еще кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине? Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем — прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь — хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг. Преследуя лишь одну цель — спасение собственной шкуры», — написал Володин в своем Telegram-канале, подытожив, что это «типичное поведение террористов».
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