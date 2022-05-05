Украинские бойцы на «Азовстали» предложили обменять гражданских на продукты и медикаменты

«Они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки, — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства», — заявил представитель штаба.

Собеседник агентства добавил, что украинские бойцы предупредили, что больше не будут отпускать мирных жителей и готовы только на обмен, пишет Ura.ru.

Ранее в штабе операции по освобождению «Азовстали» сообщили, что в подземных помещениях завода могут находиться еще более 200 мирных граждан, удерживаемых насильно, пишет RT.

