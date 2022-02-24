Войска ЛНР начали штурм города Счастье

«Вот и настал момент истины», - написал Киселев в своем Telegram-канале.

По его словам, штурмовые отряды полностью готовы.

Ранее советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ЛНР и ДНР ставят перед собой задачу вернуть границы своих областей к их историческому состоянию.

