Войска ЛНР начали штурм города Счастье

Подразделения Народной милиции ЛНР начали штурм подконтрольного Киеву города Счастье примерно в 30 километрах от Луганска. Об этом сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев.

Небензя заявил, что Киеву нужны были только территории Донбасса

«Вот и настал момент истины», - написал Киселев в своем Telegram-канале.

По его словам, штурмовые отряды полностью готовы.

Ранее советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ЛНР и ДНР ставят перед собой задачу вернуть границы своих областей к их историческому состоянию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбасс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры