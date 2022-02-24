Войска ЛНР начали штурм города Счастье
Подразделения Народной милиции ЛНР начали штурм подконтрольного Киеву города Счастье примерно в 30 километрах от Луганска. Об этом сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев.
«Вот и настал момент истины», - написал Киселев в своем Telegram-канале.
По его словам, штурмовые отряды полностью готовы.
Ранее советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ЛНР и ДНР ставят перед собой задачу вернуть границы своих областей к их историческому состоянию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Советник главы украинского МВД заявил об атаках на военные штабы
- Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права
- Ростовский аэропорт Платов отменил все рейсы на фоне военной операции на Украине
- Минобороны: Россия не наносит ударов по городам Украины
- Московская биржа остановила торги на всех рынках
- Войска ЛНР начали штурм города Счастье
- Зеленский ввел военное положение на Украине
- СМИ: Против России введут «полномасштабные санкции» из-за Украины
- СМИ сообщили о высадке российского десанта в Одессе и Мариуполе
- Доллар и евро на торгах поднялись до рекордных уровней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru