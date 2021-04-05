Наступление в апреле? В ДНР ждут российской помощи

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что по всем признакам Вооружённые силы Украины могут пойти в атаку уже в ближайшие недели.

В Донбассе ждут помощи из России в связи с возможным наступлением ВСУ, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Обстановка обостряется, противник готовится к наступательным действиям, подтягивает основные силы. Мы ожидаем, возможно, в середине апреля или позже, что он вполне будет готов перейти в наступление. Противник подтягивает личный состав, танки, артиллерию, составы техники. Ближайшие к линии фронта города заполняют украинские военнослужащие», - заявил Безсонов.
Танковый прорыв и окружение? Россия и Украина стягивают силы к Донбассу

Представитель ДНР не знает, как долго ополченцы смогут продержаться и сдерживать наступление ВСУ. «Ожидаем и надеемся», - сказал Безсонов в ответ на вопрос о возможной военной помощи со стороны России.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН назвал дату наступления на Донбасс.

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ФОТО: РИА Новости
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