Мухин поделился опасениями по Донбассу

Алексей Мухин: «До этого Меркель и Макрон говорили с Владимиром Путиным, как одним из основных акторов ситуации, которая развивается сейчас в самом центре Европы по вине Соединенных Штатов Америки. Они в последнее время делали всяческие поощрительные пасы в сторону Владимира Зеленского, и наши украинские партнеры, судя по всему, немножко сошли с ума от этой поддержки и ведут ситуацию к военной эскалации», – заявил он в разговоре с НСН.

