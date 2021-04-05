Мухин поделился опасениями по Донбассу
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Гинцбург объяснил нежелание ЕС закупать «Спутник V»
Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил нежелание Евросоюза допускать на свой рынок российский препарат «Спутник V». По его мнению, ЕС просто боится конкуренции, которую составит «Спутник V» вакцинам, продвигаемым в Европе.
Алексей Мухин: «Да, действительно, речь идет о банальной, нечестной, если хотите, конкуренции. Потому что на «Спутник V» распространяется, как кажется нашим западным партнёрам, негативная репутация России, которую они же сами и создавали в последнее время. Надо сказать, что эта репутация совершенно не обоснована», – сказал в эфире НСН Алексей Мухин.
Меркель, Макрон и Зеленский обсудят ситуацию в Донбассе
На этой неделе ожидается разговор в трехстороннем формате с участием Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского. Основной темой разговора станет обострение ситуации на Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим.
Алексей Мухин: «До этого Меркель и Макрон говорили с Владимиром Путиным, как одним из основных акторов ситуации, которая развивается сейчас в самом центре Европы по вине Соединенных Штатов Америки. Они в последнее время делали всяческие поощрительные пасы в сторону Владимира Зеленского, и наши украинские партнеры, судя по всему, немножко сошли с ума от этой поддержки и ведут ситуацию к военной эскалации», – заявил он в разговоре с НСН.
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела санкции против 10 российских предприятий, в ответ на что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сожалением отметил, что в отношениях Украины и России почти не осталось неразорванных связей.
Алексей Мухин: «Данная ситуация, конечно, является крайне опасной, так как, возможно, станет преддверием той самой вооруженной эскалации, которой хотелось бы избежать», – прокомментировал политолог для НСН.
В МИД усомнились в надежности доллара
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о снижении надежности доллара из-за непредсказуемой политики США.
Алексей Мухин: «Это действительно медицинский факт, потому что в последнее время Вашингтон ведет себя непредсказуемо. Некоторые считают это политической экстравагантностью, но, на мой взгляд, в нынешних совершенно разбалансированных условиях подобного рода экстравагантность может привести к обрушающим последствиям», – предостерег он в эфире НСН.
Минпромторг: блокировка Суэцкого канала напомнила миру про Севморпуть
Блокировка Суэцкого канала напомнила миру про возможности Северного морского пути, считает глава Минпромторга России Денис Мантуров. Министерство не сомневается в востребованности этого маршрута.
Алексей Мухин: «Тем более что таяние льдов открывает навигацию. И если не сделают её круглогодичной, то сделают достаточно длительной. Этот путь дает России стратегические возможности для того, чтобы облегчить ситуацию с транспортировкой груза из той же Азии в ту же Европу», ¬ подытожил Алексей Мухин в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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