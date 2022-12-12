Военные ВСУ призвали прекратить гонения на УПЦ
Военнослужащие вооружённых сил Украины начали записывать видео с призывами прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Оно обнародовало несколько таких видеообращений.
Военнослужащие, в частности, подчёркивают, что УПЦ - единственная каноническая православная церковь Украины, которая признаётся всеми поместными православными церквями мира. Другой автор обращения отмечает, что на Украине нет ни Московского патриархата, ни московских церквей, а есть УПЦ, «которая всегда была со своим народом».
Официально УПЦ считается относящейся к Московскому патриархату. Согласно действующему Уставу Русской православной церкви, УПЦ — «самоуправляемая церковь с правами широкой автономии» в составе РПЦ. Устав самой УПЦ был изменён в мае текущего года. Теперь в нём нет упоминания РПЦ, однако и не говорится об автокефалии.
Служба безопасности Украины с 22 ноября проводит оперативные мероприятия в храмах и обителях УПЦ, в частности, в Киево-Печерской лавре.
В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией. На этом фоне в отношении представителей УПЦ начали вводить санкции. Сегодня в список попали еще семь священнослужителей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце ноября фракция экс-президента Украины Порошенко «Европейская солидарность» внесла в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории страны, имея в виду объявление в не закона и УПЦ.
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