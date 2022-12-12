Военные ВСУ призвали прекратить гонения на УПЦ

Военнослужащие вооружённых сил Украины начали записывать видео с призывами прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Оно обнародовало несколько таких видеообращений.

Военнослужащие, в частности, подчёркивают, что УПЦ - единственная каноническая православная церковь Украины, которая признаётся всеми поместными православными церквями мира. Другой автор обращения отмечает, что на Украине нет ни Московского патриархата, ни московских церквей, а есть УПЦ, «которая всегда была со своим народом».

Официально УПЦ считается относящейся к Московскому патриархату. Согласно действующему Уставу Русской православной церкви, УПЦ — «самоуправляемая церковь с правами широкой автономии» в составе РПЦ. Устав самой УПЦ был изменён в мае текущего года. Теперь в нём нет упоминания РПЦ, однако и не говорится об автокефалии.