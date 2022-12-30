Военный корреспондент Стешин заявил, что СВО может закончиться к осени 2023 года

Специальная военная операция на Украине может закончиться к осени 2023 года. Такое мнение выразил военный корреспондент Дмитрий Стешин в интервью KP.RU.

Военный эксперт: армия РФ готовится к новому этапу спецоперации на Украине

По его словам, окончание спецоперации будет военно-политическим. Стешин отметил, что в сложившейся ситуации нет только военного или исключительно политического решения. Он также предположил, что и другие украинские регионы могут проголосовать на референдуме за вхождение в состав России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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