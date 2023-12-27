Военный эксперт: Истощение военных сил приблизит крах ВСУ к лету 2024 года
Контрнаступление российской армии летом 2024 года, при условии качественной подготовки, приведет к краху Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Виктора Мураховского.
Он считает, что к предстоящему лету можно добиться «решительного перелома». Для этого, по его словам, необходимо увеличить численность армии за счет контрактников, а за счет работы оборонно-промышленного комплекса нарастить количество танков, артиллерии, средств ПВО, самолетов и другой техники.
Мураховский отметил, что через полгода Вооруженные силы России смогут достигнуть необходимого уровня боеспособности и начнут полномасштабно наступать.
Разведка Европы считает, что Москва может попытаться атаковать европейские страны следующей зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Украины в Австралии призвал Запад не пренебрегать Киевом
- Военный эксперт: Истощение военных сил приблизит крах ВСУ к лету 2024 года
- Участников «голой» вечеринки Ивлеевой лишают эфира и рекламных контрактов
- Полковнику Волкову запросили срок по делу о неэффективной защите Крымского моста
- СМИ: тело убитой жительницы Набережных Челнов вынесли в мешках
- Коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей поступил в суд
- «Роскосмос» запланировал первый пуск «Ангары-5» с Восточного на март
- В восьми обесточенных районах Ярославской области введен режим ЧС
- Московскому подростку взрослые устроили самосуд за обоюдный секс со школьницей
- В Нижнем Новгороде трамвай с пассажирами потерял управление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru