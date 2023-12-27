Военный эксперт: Истощение военных сил приблизит крах ВСУ к лету 2024 года

Контрнаступление российской армии летом 2024 года, при условии качественной подготовки, приведет к краху Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Виктора Мураховского.

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Он считает, что к предстоящему лету можно добиться «решительного перелома». Для этого, по его словам, необходимо увеличить численность армии за счет контрактников, а за счет работы оборонно-промышленного комплекса нарастить количество танков, артиллерии, средств ПВО, самолетов и другой техники.

Мураховский отметил, что через полгода Вооруженные силы России смогут достигнуть необходимого уровня боеспособности и начнут полномасштабно наступать.

Разведка Европы считает, что Москва может попытаться атаковать европейские страны следующей зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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