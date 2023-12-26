СНБО Украины обвинил журналистов New York Times в работе на Кремль
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обвинил журналистов New York Times (NYT) в работе на Россию, сообщает пресс-служба ведомства.
В центре противодействия дезинформации Совета указали на публикацию, в которой говорится о готовности Москвы к перемирию. В частности, в статье говорится, что Россия, с помощью посредников, посылает Западу сигналы о готовности к мирному разрешению конфликта на Украине.
«В New York Times опубликовали статью о якобы готовности России к миру... Для этого Москва задействовала американских журналистов, которые были завербованы во время их работы в России», — считают в СНБО Украины.
Ранее в New York Times написали, что власти западных стран считают, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru