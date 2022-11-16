Военный эксперт назвал масштабный удар по Украине демонстрацией грамотной тактики
Масштабный ракетный удар по Украине 15 ноября не связан с политическими мотивами и демонстрирует грамотную военную тактику. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Московским комсомольцем».
Как отметил специалист, атаки призваны затруднить переброску украинских войск и доставку западной техники на передовую.
«После серии ударов обычно следует доразведка целей, потом выяснение, какие цели были уничтожены окончательно, какие противник может попытаться восстановить и соответственно, какие еще надо уничтожать», — рассказал Шурыгин.
Эксперт пояснил, что на это уходит до двух недель, в течение которых противник может восстановить инфраструктуру и возобновить ее работу. По словам специалиста, заново запущенный объект становится особенно уязвимым: не смонтированное оборудование проще уничтожить. Шурыгин добавил, что удары с оттяжкой — «нормальная тактика», которая говорит о планах усиливать атаки.
Накануне на Украине были зафиксированы масштабные ракетные удары, взрывы прогремели в регионах страны, многие территории остались без электричества. По данным украинского президента Владимира Зеленского, 85 ударов пришлось по энергетической инфраструктуре, пишет Ura.ru. В свою очередь, замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате атак были повреждены 15 энергообъектов, отмечает «Свободная пресса».
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