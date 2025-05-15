Военный блогер: Надежда Савченко погибла в зоне СВО
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко погибла от удара авиабомбы ФАБ-3000 в результате удара ВКС России. Об этом сообщил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале.
Блогер утверждает, что удар был нанесен 11 мая этого года по штабу 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. По его данным, Савченко была командиром роты 131-го батальона данной бригады теробороны.
Вместе с тем Романов не называет источник информации о гибели Савченко.
В России Савченко ранее осудили за передачу ВСУ координат местонахождения журналистов, которые подверглись обстрелу. Женщина попала в российскую тюрьму, позднее она вернулась на Украину в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом. В 2015 году ей присвоили звание Героя Украины. Савченко была депутатом Рады.
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