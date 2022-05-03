СК расследует причастность Савченко к убийству жителя Донбасса в 2014 году

Ранее бывший боевик нацбатальона Виталий Баштанник заявил РИА Новости, что в 2014 году в Донбассе Савченко не пропустила гражданского специалиста проехать на Луганскую теплоэлектростанцию. После бойцы нацбата расстреляли мужчину по направлению к Луганску.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил расследовать озвученный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году», — подчеркнули в СК.

