СК расследует причастность Савченко к убийству жителя Донбасса в 2014 году
Следственный комитет России расследует факт причастности бывшей участницы украинского запрещенного неонацистского батальона «Айдар», экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко к убийству мирного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Ранее бывший боевик нацбатальона Виталий Баштанник заявил РИА Новости, что в 2014 году в Донбассе Савченко не пропустила гражданского специалиста проехать на Луганскую теплоэлектростанцию. После бойцы нацбата расстреляли мужчину по направлению к Луганску.
«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил расследовать озвученный в СМИ факт преступной деятельности ранее осужденной гражданки Украины Надежды Савченко в 2014 году», — подчеркнули в СК.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- МИД России обвинил Израиль в поддержке нацистов в Киеве
- Путин подписал указ о новых ответных мерах против недружественных стран
- Возможно, но позже. В России соглашаются с введением четырехдневки в будущем
- В Эстонии решили не отзывать подпись под договором о границах с Россией
- Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области крупный украинский схрон с вооружением
- СК расследует причастность Савченко к убийству жителя Донбасса в 2014 году
- Британская ВР заявила о снижении добычи нефти в России
- Экс-депутат Рады: Зеленский хочет стереть Херсон с лица земли
- Утопить страну в крови. На Украине Зеленского пообещали призвать к ответу
- Эксперты рассказали о рисках для рынка труда из-за санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru