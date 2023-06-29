Военный аналитик Рожин заявил о «нулевом продвижении» ВСУ в Запорожской области

В планы ВСУ не входили значительные потери техники при нулевом продвижении в Запорожской области, заявил военный эксперт Борис Рожин в беседе с НСН. По его словам, украинские силы не добились никаких результатов на данном направлении.

Украинская армия понесла более тяжелые потери при наступлении 8 июня в Запорожской области, чем предполагалось, сообщает Forbes, изучив выводы аналитиков, основанные на снимках подбитой техники на поле боя. Отмечается, что бригады ВСУ под Малой Токмачкой в тот день попробовали прорваться через российские минные поля для выхода к селу Работино, были подбиты не менее 25 единиц бронетехники. Рожин рассказал, чем закончилось наступление ВСУ.