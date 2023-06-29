Военный аналитик Рожин заявил о «нулевом продвижении» ВСУ в Запорожской области
Военный эксперт Борис Рожин заявил в эфире НСН, что украинские силы не были готовы к потере 25 единиц бронетехники на фоне отсутствия какого-либо результата.
В планы ВСУ не входили значительные потери техники при нулевом продвижении в Запорожской области, заявил военный эксперт Борис Рожин в беседе с НСН. По его словам, украинские силы не добились никаких результатов на данном направлении.
Украинская армия понесла более тяжелые потери при наступлении 8 июня в Запорожской области, чем предполагалось, сообщает Forbes, изучив выводы аналитиков, основанные на снимках подбитой техники на поле боя. Отмечается, что бригады ВСУ под Малой Токмачкой в тот день попробовали прорваться через российские минные поля для выхода к селу Работино, были подбиты не менее 25 единиц бронетехники. Рожин рассказал, чем закончилось наступление ВСУ.
«Очевидно, что в их план был заложен процент потерь, но не предусматривалось, что при нулевом продвижении будут понесены такие потери. Если бы они прорвали линию фронта, они бы были готовы заплатить потерянной техникой и людьми. Но результатов нет, а потери становятся все более рельефными на фоне происходящего», - отметил он.
Рожин считает, что ВСУ не просто недооценили российские оборонительные мероприятия, но и переоценили возможности западной техники.
«Во-первых, была недооценка со стороны противника тех оборонительных мероприятий, которые предпринимались российскими военными. Также повлияла переоценка западной техники. Для некоторых стало большим сюрпризом, что западная техника горит в больших количествах, как и любая другая. Стоит отметить, что атаки были достаточно прямолинейными, пытались просто продавить оборону, где было большое число противотанкового вооружения. Такого рода лобовые атаки обернулись неудачей. Проблемы были еще на этапе планирования противником этой операции», - резюмировал собеседник НСН.
8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ пытаются проводить атаку в Запорожской области в течение 3–4 дней. Он назвал это «попыткой полномасштабного наступления».
26 июня он сообщил «Радиоточке НСН», что ВСУ планировали воспользоваться нестабильной ситуацией в России из-за мятежа, но не успели.
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