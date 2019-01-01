Военный аналитик назвал Зеленского профаном в вопросах армии

Украинская армия должна избавиться от всего советского и внедрить западные стандарты. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в связи с представлением нового начальника Генерального штаба Украины Руслана Хомчака, пишет ТАСС.

Заявление Зеленского даёт понять, что новый верховный главнокомандующий ВСУ ничего не смыслит в военном деле, заявил в эфире НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.

«Во-первых, это говорит о том, что господин Зеленский — полный ноль в военном деле. Он не разбирается в том, о чём говорит, потому что называть советскую боевую технику и вооружение устаревшими, может только полный профан. Потому что даже в составе армии НАТО до сих пор эксплуатируется достаточное количество советской техники, несмотря на то, что стандарты альянса требуют полного от неё отказа», — указал Шурыгин.

Более того, слова нового украинского лидера обрекут его страну на огромные траты, которых потребует исполнение его пожелания, добавил военный эксперт.