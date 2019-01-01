Военный аналитик назвал Зеленского профаном в вопросах армии
Главред журнала «Солдаты России» объяснил НСН, почему призыв Зеленского заменить всё советское в украинской армии на западное не доведёт Украину до добра.
Украинская армия должна избавиться от всего советского и внедрить западные стандарты. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в связи с представлением нового начальника Генерального штаба Украины Руслана Хомчака, пишет ТАСС.
Заявление Зеленского даёт понять, что новый верховный главнокомандующий ВСУ ничего не смыслит в военном деле, заявил в эфире НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин.
«Во-первых, это говорит о том, что господин Зеленский — полный ноль в военном деле. Он не разбирается в том, о чём говорит, потому что называть советскую боевую технику и вооружение устаревшими, может только полный профан. Потому что даже в составе армии НАТО до сих пор эксплуатируется достаточное количество советской техники, несмотря на то, что стандарты альянса требуют полного от неё отказа», — указал Шурыгин.
Более того, слова нового украинского лидера обрекут его страну на огромные траты, которых потребует исполнение его пожелания, добавил военный эксперт.
«Он не очень понимает, к каким огромным тратам он приговаривает собственную страну. Потому что речь идёт не только о том, чтобы поменять две тысячи танков, сто самолётов, а меняется в этом случае всё: начиная от калибров, патронов и снарядов, и техники вооружения до системы их обслуживания, до ремонта, до структур, которые занимаются ремонтом. То есть, заводы, которые должны под это создаваться, мастерские, логистика. Нужно понимать, что на любого воюющего солдата в любой современной армии мира есть как минимум три солдата, которые обеспечивают эту войну, его боевые действия. И именно у этих трёх солдат, получается, надо всё поменять. Это многие миллиарды долларов на жизнь украинской армии. Поэтому я к этому отношусь с определённой грустью, потому что я хоть и военный эксперт, журналист, чисто по-человечески я думал, что с приходом Зеленского на Украине может что-то поменяться. Сейчас я вижу, что, судя по всему, меняется только команда», — заключил Шурыгин.
Также он раскритиковал само назначение главы Генштаба, который, по его словам, известен предательством украинских солдат во время ожесточённых боёв за Иловайск с ополченцами.
«Для меня последние военные инициативы Зеленского удручающие именно в том, что даже самая мизерные надежды, которые лично я очень осторожно возлагал на него, как на человека, который попытается что-то изменить, они начинают развеиваться. Вначале он назначает начальником Генштаба генерала Хомчака, который просто предал и бросил свои войска под Иловайском. Фактически был виновником смерти солдат, когда шли переговоры с ополченцами, которые готовы были отпустить войска из котла без тяжёлого вооружения, но всех до одного живыми, он дал команду идти на прорыв. Войска попали в огненный мешок, а сам он их бросил и с депутатом, тогдашним комбатом, Берёзой сбежал. И этот человек был назначен начальником Генштаба. При этом всем известно, в результате журналистских расследований, что именно Хомчак был человеком Коломойского. Ему было обещано 300 тысяч за взятие Иловайска, и он инициировал эту операцию», — рассказал Шурыгин.
Напомним, в середине апреля 2014 года в Иловайске не раз велись активные боевые действия. К августу 2014-го украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР. При выходе из котла украинские силовики понесли серьёзные потери — по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли убитыми 366 человек.
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