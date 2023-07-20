Французский политик Филиппо назвал сумасшествием просьбу Зеленского о поставках техники

Просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей безумны, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

Он призвал остановить это безумие, отметив, что Зеленский просит 80 истребителей F-16 и 300 танков, а скоро затребует ядерную бомбу.

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При этом стало известно, что обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 может начаться уже в июле. Об этом в интервью CNN сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Сроки зависят от готовности европейцев, уточнил представитель Белого дома.

По информации издания Politico, обучить управлению американскими истребителями планируется 6-9 украинских пилотов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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