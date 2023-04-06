Военные с помощью артиллерии выдворили диверсантов в Брянской области
Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа, которая проникла в Брянскую область, была рассеяна огнем артиллерии.
«В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение, диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины», - сообщили в военном ведомстве.
Минобороны уточнило, что группа состояла из 15 диверсантов.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что двадцать человек со стороны Украины хотели проникнуть на территорию России в районе села Случовск Погарского района, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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