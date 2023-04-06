Военные с помощью артиллерии выдворили диверсантов в Брянской области

Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа, которая проникла в Брянскую область, была рассеяна огнем артиллерии.

«В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение, диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины», - сообщили в военном ведомстве.

Минобороны уточнило, что группа состояла из 15 диверсантов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что двадцать человек со стороны Украины хотели проникнуть на территорию России в районе села Случовск Погарского района, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

