Минобороны: В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ

Российские силы с помощью авиации и артиллерии уничтожили пункт управления бригады ВСУ и два склада горючего для техники в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Пункт управления располагался в районе Торецка, склады были уничтожены в районе населенного пункта Авдеевка.