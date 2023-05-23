Минобороны: В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ
Российские силы с помощью авиации и артиллерии уничтожили пункт управления бригады ВСУ и два склада горючего для техники в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Пункт управления располагался в районе Торецка, склады были уничтожены в районе населенного пункта Авдеевка.
Чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ, заявил ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов «Радиоточке НСН». Он отметил, что Россия расширила географию нанесения ударов, чтобы на фоне проблем со снабжением Украины продвинуться на запад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru