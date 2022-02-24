Минобороны: Россия не наносит ударов по городам Украины

Вооруженные силы РФ не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Зеленский ввел военное положение на Украине

Как уточнили в ведомстве, в ходе начавшейся в четверг специальной военной операции российские силы выводят из строя военные объекты Украины, пишет РИА ФАН.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — подчеркнули в Минобороны.

Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Щербинский ВестникЪ
ТЕГИ:УкраинаРоссияМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры