Минобороны: Россия не наносит ударов по городам Украины
Вооруженные силы РФ не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, в ходе начавшейся в четверг специальной военной операции российские силы выводят из строя военные объекты Украины, пишет РИА ФАН.
«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — подчеркнули в Минобороны.
Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, отмечает телеканал «360».
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