Пленный украинский военный рассказал о мародерстве ВСУ в Мариуполе

Украинские военные занимались мародерством в Мариуполе и использовали российскую символику, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди населения. Об этом рассказал находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.

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«Из-за того, что наш батальон находился на Заводе Ильича - это очень далеко от города - вылазки в город осуществлял - про которые я слышал - батальон морской пехоты, (осуществляли) именно бригады. Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации, я так понимаю, разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники мирного населения, потому что непонятно кто (это идет), и осуществления мародерских действий», - сказал пленный майор РИА Новости.

Кроме того, как сообщил Мищенко, украинские бойцы,проходя возле зданий или подвальных помещений в городе, закидывали туда гранаты или стреляли из ручного противотанкового гранатомета «для перестраховки». Майор отметил, что военные «не разбирали», есть ли в этих объектах мирные жители.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМариупольПленныеВСУ
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