Россия, Турция и Украина могли бы договориться о безопасности перевозок в Черном море по примеру зернового коридора. Об этом НСН рассказал профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Тогрул Исмаил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости оградить коммерческие суда в Черном море от влияния боевых действий, пишет турецкое издание Haber7. По его словам, важна безопасность не только судов под турецким флагом, но и всего гражданского судоходства. Исмаил заявил, что создать нейтральный механизм безопасности для коммерческих судов в Черном море реально.

«Это должна быть тройственная работа: Турция, Россия и Украина могут договориться об этом. Раньше мы создавали вариант для зернового коридора и по другим моментам. То есть нам нужно это обсудить и договориться. Это серьезный вопрос, но решаемый. К сожалению, повышен градус опасности. Она сейчас особенно возрастет, если украинская сторона начнет бить по воздушному пространству. Я думаю, что это нагнетание обстановки ни к чему не приведет. Для Турции самое главное, чтобы Черноморский регион был в безопасности, и не допустить удары по торговым грузовым судам. Но что произойдет в воздушном пространстве, это совсем другой момент», — рассказал он.

Также эксперт раскрыл, в какой степени безопасность коммерческих перевозок в Черном море критична для продовольственной стабильности Турции.

«Конечно, от этого страдают все стороны: и Россия, и Украина, и Турция, и другие государства. Особенно более бедные страны Африки, Ближнего Востока. Однако у Турции есть альтернатива: если Черноморский регион будет небезопасным, то Турция будет вести торговлю через Средиземноморье. Есть также и сухопутная транспортировка, через железную дорогу. Турция здесь исходит не только из национальных интересов, но и из региональных. А самое главное для Турции, что она всегда пыталась обеспечить безопасность Черного моря. Сюда не должны были войти посторонние страны. Но, к сожалению, сейчас это происходит», — подытожил он.

Напомним, что Турция уже просила создать механизм по защите торговых судов в Черном море. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан 9 августа предлагал Москве и Киеву совместно поработать над безопасностью коммерческих судов. Он подчеркивал крайнюю обеспокоенность Анкары случаями атак на суда, связанные с Турцией и заявлял, что это является серьезной проблемой для страны, передает «Радиоточка НСН».

