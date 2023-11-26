Военкор: российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки
26 ноября 202308:36
Войска России взяли под контроль промышленную зону Авдеевки, сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.
Это произошло вечером 25 ноября. Для Украины это серьезный удар, поскольку промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который Киев называл неприступным, отметил военкор.
Ранее Россия сорвала попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru