Военкор Поддубный сообщил о начале контрнаступления ВСУ
Украинская армия начала контрнаступление, сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный со ссылкой на источники.
По его данным, ВСУ пытаются прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступает при поддержке бронегрупп, сообщил военкор.
Поддубный не исключил, что в ближайшие сутки Киев будет наращивать усилия на южном направлении в районе города Орехов. Корреспондент отметил, что ВСУ пытаются прорвать первую линию обороны российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ВСУ пришлось перенести контрнаступление, передает «Радиоточка НСН».
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