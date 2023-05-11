Военкор Поддубный сообщил о начале контрнаступления ВСУ

По его данным, ВСУ пытаются прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступает при поддержке бронегрупп, сообщил военкор.

Поддубный не исключил, что в ближайшие сутки Киев будет наращивать усилия на южном направлении в районе города Орехов. Корреспондент отметил, что ВСУ пытаются прорвать первую линию обороны российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ВСУ пришлось перенести контрнаступление, передает «Радиоточка НСН».

