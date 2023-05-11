Минобороны заявило о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска

Штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что авиацией в данном районе за прошедшие сутки было совершено восемь самолетовылетов, артиллерией Южной группировки войск выполнено 95 огневых задач.

Генерал Липовой: Киев оттягивает контрнаступление, несмотря на требования Запада

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. По его словам, на Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, «к сожалению, в части мест это у них получается успешно». Он отметил, что ВСУ важно сейчас «проломить» Артемовское направление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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