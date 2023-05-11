Минобороны заявило о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска
Штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что авиацией в данном районе за прошедшие сутки было совершено восемь самолетовылетов, артиллерией Южной группировки войск выполнено 95 огневых задач.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. По его словам, на Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, «к сожалению, в части мест это у них получается успешно». Он отметил, что ВСУ важно сейчас «проломить» Артемовское направление, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Банк Англии повысил ставку до 4,5%
- Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом
- Минобороны: За сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников
- Великобритания подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
- Авиакомпания «Азимут» начнет полеты в Грузию
- Чехия не видит причин для высылки из страны российского посла
- СМИ: несколько человек ранены из-за взрыва квартиры в Германии
- Минобороны заявило о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска
- Синоптики опровергли заявления о самом жарком за 150 лет лете
- Депутат Соболев: Не служивших россиян могут призвать на отдельные военные сборы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru