Минобороны заявило о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ и призвал не верить словам президента Украины Владимира Зеленского о якобы переносе начала активных боевых действий со стороны Киева. По его словам, на Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги, и, «к сожалению, в части мест это у них получается успешно». Он отметил, что ВСУ важно сейчас «проломить» Артемовское направление, передает «Радиоточка НСН».

