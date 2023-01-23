Военкор Пегов заявил, что в Николаеве замечены танки Leopard

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по передаче танков Leopard Киеву, сообщает ARD. По его словам, необходимо взвесить положительные и отрицательные стороны этого вопроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Министр подчеркнул, что это вопрос безопасности. В Германии есть запрос на то, чтобы не становиться стороной конфликта, но одновременно поддержать Украину.

