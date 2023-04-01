Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек скорое поражение ВСУ в Артемовске

По его словам, украинские подразделения в Артемовске остались сами по себе, так как к ним практически невозможно добраться и как-то пополнить запасы. Именно это, по мнению Макгрегора, приведет к скорому падению Артемовска.



Офицер выразил мнение, что многие военные ВСУ уже, возможно, сложили оружие.



Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о планах ВСУ наступать сразу по четырём направлениям: прорвать линию Сватово-Кременная, контратаковать под Бахмутом (Артемовском), чтобы сорвать планы российского наступления в сторону Днепра, двигаться на юг в сторону Крыма и на север – в сторону Белгорода.

