Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек скорое поражение ВСУ в Артемовске
Группировке ВСУ в Артемовске скоро придется сдаться из-за отсутствия нормального снабжения, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
По его словам, украинские подразделения в Артемовске остались сами по себе, так как к ним практически невозможно добраться и как-то пополнить запасы. Именно это, по мнению Макгрегора, приведет к скорому падению Артемовска.
Офицер выразил мнение, что многие военные ВСУ уже, возможно, сложили оружие.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о планах ВСУ наступать сразу по четырём направлениям: прорвать линию Сватово-Кременная, контратаковать под Бахмутом (Артемовском), чтобы сорвать планы российского наступления в сторону Днепра, двигаться на юг в сторону Крыма и на север – в сторону Белгорода.
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- Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек скорое поражение ВСУ в Артемовске
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru