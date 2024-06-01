Военкор Коц сообщил о начале первого этапа контрнаступления украинской армии
Военный корреспондент Александр Коц в своих соцсетях сообщил о начале контрнаступательной операции украинской армии.
По словам Коца, бойцы ВСУ пытаются подавить управление российской группировкой войск «Север».
«Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же начало реализовываться», — написал военкор.
Коц также отметил, что украинская сторона как минимум два раза уже атаковала Белгородскую области американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS, причем заряженной либо осколочно-фугасными реактивными снаряда, либо кассетными боеприпасами.
Ранее СМИ сообщали о том, что администрация США намерена дать Украине разрешение на использование РСЗО HIMARS, ракетных системы GMLRS и артиллерии для ударов по территории России, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru