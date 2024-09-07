Военкор Сладков заявил, что на него заводили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что против него возбуждали уголовное дело о дискредитации ВС РФ в связи с тем, что он критиковал действий командования. Об этом Сладков вспомнил на фоне перестановок в аппарате Минобороны и серии арестов высокопоставленных офицеров.
«Они нас учили, как надо действовать нравственно и по-государственному, а сами вон кем оказались. И они драли критикующих блогеров даже не смотря на то, что их четырежды принимал у себя президент и на этих приемах блогеры жестко высказывались на тему больших проблем в МО РФ», - написал Сладков в своем Telegram-канале.
По словам военкора, претензии органов касались озвучивания проблем обеспечения армии, а также критики других неназванных действий командования.
Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере, заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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