Военкор Сладков заявил, что на него заводили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что против него возбуждали уголовное дело о дискредитации ВС РФ в связи с тем, что он критиковал действий командования. Об этом Сладков вспомнил на фоне перестановок в аппарате Минобороны и серии арестов высокопоставленных офицеров.

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«Они нас учили, как надо действовать нравственно и по-государственному, а сами вон кем оказались. И они драли критикующих блогеров даже не смотря на то, что их четырежды принимал у себя президент и на этих приемах блогеры жестко высказывались на тему больших проблем в МО РФ», - написал Сладков в своем Telegram-канале.

По словам военкора, претензии органов касались озвучивания проблем обеспечения армии, а также критики других неназванных действий командования.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере, заместителю командующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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