Лазейка для спама: К чему приведет экономия банков на звонках коллекторов
Если банки не будут оплачивать массовые автоматические вызовы (МАВ), это может привести к новой волне спама, при этом операторы связи ограничены в возможности влиять на подобные звонки, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Действующее законодательство затрудняет блокировку спам-звонков, поскольку в этом случае сотовые операторы могут столкнуться с исками со стороны сторонних компаний, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин.
Ассоциация банков России, объединяющая крупнейшие банки, выступила против внесения в законодательство поправок, которые обязывают их оплачивать не только такие автоматизированные звонки клиентам, как подтверждение операции, но и те, которые предусмотрены договорами с клиентами банков, например, от коллекторов, пишет «Коммерсант». При этом операторы связи не согласны, настаивая, что это может привести к расцвету спама, объем которого ранее сократился на 30%. Муртазин согласился с подобной позицией.
«Думаю, это действительно может спровоцировать новую волну спама, потому что открывается лазейка для таких звонков. К сожалению, позволять осуществлять такие звонки, наверное, нельзя. Операторы сегодня, согласно закону о связи, не могут блокировать вызовы. Поправки, которые были приняты, позволяют блокировать незначительное количество вызовов, которые четко атрибутируются, как мошеннические, или потенциально мошеннические. Однако очень размытая зона, в этом случае они могут нести ответственность, потому что если организация подаст на них в суд, с высокой вероятностью она может выиграть», - сказал он.
Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила НСН, что случаев мошенничества было бы в разы меньше, если бы операторы связи своевременно блокировали подозрительные звонки. По ее словам, бывали случаи, когда мошенники вели непрерывный разговор по телефону с жертвой в течение 18 часов, но звонок так и не был заблокирован, передает«Радиоточка НСН».
- В Оренбургской области возбуждено дело о нападении на полицейских
- Москва заявила о готовности к диалогу с новым кабмином Венгрии
- Трамп: Израиль и Ливан договорились о перемирии на 10 дней
- Разобрать чердак: Психолог рассказала, как быстрее пережить расставание
- Хегсет заявил, что США запускают против Ирана программу «Экономическая ярость»
- Обвиняемомго в растрате замгендиректора МХАТ имени Горького отправили в СИЗО
- «Отрубают» всех: Дачникам рассказали, как не стать должниками по энергии
- В Одинцово 27 детей отравились в детском саду
- Кабмин спишет 16 регионам 31 млрд рублей долга по бюджетным кредитам