Ассоциация банков России, объединяющая крупнейшие банки, выступила против внесения в законодательство поправок, которые обязывают их оплачивать не только такие автоматизированные звонки клиентам, как подтверждение операции, но и те, которые предусмотрены договорами с клиентами банков, например, от коллекторов, пишет «Коммерсант». При этом операторы связи не согласны, настаивая, что это может привести к расцвету спама, объем которого ранее сократился на 30%. Муртазин согласился с подобной позицией.

«Думаю, это действительно может спровоцировать новую волну спама, потому что открывается лазейка для таких звонков. К сожалению, позволять осуществлять такие звонки, наверное, нельзя. Операторы сегодня, согласно закону о связи, не могут блокировать вызовы. Поправки, которые были приняты, позволяют блокировать незначительное количество вызовов, которые четко атрибутируются, как мошеннические, или потенциально мошеннические. Однако очень размытая зона, в этом случае они могут нести ответственность, потому что если организация подаст на них в суд, с высокой вероятностью она может выиграть», - сказал он.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила НСН, что случаев мошенничества было бы в разы меньше, если бы операторы связи своевременно блокировали подозрительные звонки. По ее словам, бывали случаи, когда мошенники вели непрерывный разговор по телефону с жертвой в течение 18 часов, но звонок так и не был заблокирован, передает«Радиоточка НСН».

