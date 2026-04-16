Трамп: Израиль и Ливан договорились о перемирии на 10 дней

По его словам, он провёл «прекрасные беседы» с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые в итоге договорились, что перемирие начнётся в 17:00 по восточному времени (00:00 мск 17 апреля).

Трамп также отметил, что вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и главе Объединенного комитета начальников штабов Дэну Разину Кейну «поручено работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира».

«Для меня было честью разрешить девять войн по всему миру, и это будет моя десятая, так что давайте, давайте сделаем это!» - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее востоковед Евгений Сатановский заявил, что Израиль ведёт боевые действия не против официальных властей Ливана, а против движения «Хезболла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

