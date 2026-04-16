Москва заявила о готовности к диалогу с новым кабмином Венгрии
Российские власти готовы выстраивать диалог с возможным новым правительством Венгрии во главе с Петером Мадьяром и обсуждать как международные, так и двусторонние вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, в Москве рассчитывают на взаимодействие, основанное на прагматичном подходе и взаимном учете интересов сторон. Она отметила, что подобная позиция российской стороны уже озвучивалась ранее.
Поводом для заявления стали итоги парламентских выборов в Венгрии, прошедших 12 апреля. Согласно данным национальной избирательной комиссии после обработки 98,9% бюллетеней, партия «Тиса», возглавляемая Мадьяром, существенно опережает партию «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана.
«Тиса» получила 137 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. «Фидес» может рассчитывать на 56 мандатов. Окончательные итоги с учетом голосов из-за рубежа должны утвердить до вечера 18 апреля, передает «Радиоточка НСН».
