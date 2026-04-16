Москва заявила о готовности к диалогу с новым кабмином Венгрии

Российские власти готовы выстраивать диалог с возможным новым правительством Венгрии во главе с Петером Мадьяром и обсуждать как международные, так и двусторонние вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, в Москве рассчитывают на взаимодействие, основанное на прагматичном подходе и взаимном учете интересов сторон. Она отметила, что подобная позиция российской стороны уже озвучивалась ранее.