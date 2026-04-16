Хегсет заявил, что США запускают против Ирана программу «Экономическая ярость»

Военная операция США против Ирана «Эпическая ярость» будет дополнена максимальным экономическим нажимом. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Иран пригрозил потопить все американские корабли в Персидском заливе

По его словам, речь идёт о программе «Экономическая ярость», которая подразумевает переход «от проведения крупных боевых операций к обеспечению блокады первого класса».

«США могут очень быстро вернуться к первому варианту, но в ещё более мощном виде», - заключил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп исключил заключение сделки с Ираном, если у республики будет ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
