Хегсет заявил, что США запускают против Ирана программу «Экономическая ярость»
16 апреля 202618:53
Военная операция США против Ирана «Эпическая ярость» будет дополнена максимальным экономическим нажимом. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
По его словам, речь идёт о программе «Экономическая ярость», которая подразумевает переход «от проведения крупных боевых операций к обеспечению блокады первого класса».
«США могут очень быстро вернуться к первому варианту, но в ещё более мощном виде», - заключил он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп исключил заключение сделки с Ираном, если у республики будет ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
