Операции при ожирении включили в систему ОМС

Пациенты с ожирением в России смогут получать хирургическое лечение за счет обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России.

По его словам, соответствующая помощь уже включена в программу государственных гарантий, что позволяет оказывать такие операции бесплатно для пациентов при наличии медицинских показаний, отмечает издание «Профиль».