В Оренбургской области возбуждено дело о нападении на полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников полиции в Оренбургской области, в результате которого один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел в поселке Аккермановка, куда сотрудники МВД «Орское» прибыли для задержания человека, находившегося в федеральном розыске. Во время операции подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия.
В результате стрельбы один полицейский скончался, троих доставили в больницу. Как ранее сообщили в пресс-службе губернатора региона, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Также отмечалось, что нападавший может быть вооружен.
Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователи планируют провести ряд экспертиз и продолжают поиск подозреваемого, передает «Радиоточка НСН».
- В Оренбургской области возбуждено дело о нападении на полицейских
- Москва заявила о готовности к диалогу с новым кабмином Венгрии
- Трамп: Израиль и Ливан договорились о перемирии на 10 дней
- Разобрать чердак: Психолог рассказала, как быстрее пережить расставание
- Хегсет заявил, что США запускают против Ирана программу «Экономическая ярость»
- Обвиняемомго в растрате замгендиректора МХАТ имени Горького отправили в СИЗО
- «Отрубают» всех: Дачникам рассказали, как не стать должниками по энергии
- В Одинцово 27 детей отравились в детском саду
- Кабмин спишет 16 регионам 31 млрд рублей долга по бюджетным кредитам
- Прокурор потребовал оштрафовать Моргенштерна на 8,2 млн рублей