В Оренбургской области возбуждено дело о нападении на полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников полиции в Оренбургской области, в результате которого один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Аккермановка, куда сотрудники МВД «Орское» прибыли для задержания человека, находившегося в федеральном розыске. Во время операции подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия.

В результате стрельбы один полицейский скончался, троих доставили в больницу. Как ранее сообщили в пресс-службе губернатора региона, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Также отмечалось, что нападавший может быть вооружен.

Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Следователи планируют провести ряд экспертиз и продолжают поиск подозреваемого, передает «Радиоточка НСН».

