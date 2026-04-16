В Оренбургской области возбуждено дело о нападении на полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников полиции в Оренбургской области, в результате которого один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в поселке Аккермановка, куда сотрудники МВД «Орское» прибыли для задержания человека, находившегося в федеральном розыске. Во время операции подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия.