В Одинцово 27 детей отравились в детском саду
Уголовное дело было фозбуждено по факту отравления воспитанников детского сада №23 подмосковного Одинцово. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
В ведомстве рассказали, что 9 апреля в больницу города обратились 27 детей в возрасте от двух до семи лет, посещающих данное дошкольное учреждение. Медики выявили у них симптомы кишечной инфекции.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее из-за инфекции закрыли 47 частных детсадов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
