В Одинцово 27 детей отравились в детском саду

Уголовное дело было фозбуждено по факту отравления воспитанников детского сада №23 подмосковного Одинцово. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В ведомстве рассказали, что 9 апреля в больницу города обратились 27 детей в возрасте от двух до семи лет, посещающих данное дошкольное учреждение. Медики выявили у них симптомы кишечной инфекции.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее из-за инфекции закрыли 47 частных детсадов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mosobl.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоОтравленияМосковская ОбластьОдинцовоСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры