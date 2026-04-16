В Одинцово 27 детей отравились в детском саду

В ведомстве рассказали, что 9 апреля в больницу города обратились 27 детей в возрасте от двух до семи лет, посещающих данное дошкольное учреждение. Медики выявили у них симптомы кишечной инфекции.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее из-за инфекции закрыли 47 частных детсадов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».