Водитель пострадал при атаке дрона на «Газель» в Белгородской области

Водитель получил баротравму и контузию в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Вознесеновка, где беспилотник ВСУ атаковал грузовую «Газель». Пострадавший водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью в центральную районную больницу Шебекино. Врачи диагностировали у него баротравму и контузию, после чего назначили амбулаторное лечение.