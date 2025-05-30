Водитель пострадал при атаке дрона на «Газель» в Белгородской области

Водитель получил баротравму и контузию в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Вознесеновка, где беспилотник ВСУ атаковал грузовую «Газель». Пострадавший водитель самостоятельно обратился за медицинской помощью в центральную районную больницу Шебекино. Врачи диагностировали у него баротравму и контузию, после чего назначили амбулаторное лечение.

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Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

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