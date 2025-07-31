Медсправки для водителей станут электронными
В России медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомисии, переходит в электронный формат, сообщает РИА Новости.
Это произойдет с 1 августа. С этого момента будут выдавать QR-код и номер справки. Их нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.
Эксперты считают это плюсом, так как будет нарушена работа существующего теневого рынка поддельных медсправок.
Ранее в МВД России объявили о необходимости усовершенствования механизмов допуска граждан старшего возраста к управлению транспортными средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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