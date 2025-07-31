Кадыров опубликовал пост о переменах в себе

По его словам, он уже долгое время не смеялся, так как сейчас не время для этого. «Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — указал политик.

Глава республики заявил о грядущей победе и подчеркнул, что сломать тех, кто не отступает невозможно.

Ранее Кадыров ответил на слухи о своей смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

