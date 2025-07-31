Кадыров опубликовал пост о переменах в себе
31 июля 202506:02
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram пост, в котором рассказал об изменениях в жизни.
По его словам, он уже долгое время не смеялся, так как сейчас не время для этого. «Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — указал политик.
Глава республики заявил о грядущей победе и подчеркнул, что сломать тех, кто не отступает невозможно.
Ранее Кадыров ответил на слухи о своей смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru