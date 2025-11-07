Водитель Анджелины Джоли сообщил об освобождении из украинского военкомата
Водитель голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков, ранее задержанный сотрудниками территориального центра комплектования в Николаевской области, сообщил, что его отпустили. Видеообращение с его участием в пятницу опубликовало издание «Страна.ua».
На записи Пищиков заявил, что с ним все в порядке и «ничего страшного не произошло», призвав не распространять слухи и не создавать панику. Он также пообещал позднее рассказать подробности случившегося.
Ранее украинские СМИ сообщали, что во время визита Джоли с гуманитарной миссией в Херсонскую область её водителя задержали представители военкомата.
Позже актрисе якобы пришлось вмешаться, чтобы освободить сопровождавшего, передает «Радиоточка НСН».
