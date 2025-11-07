Число погибших при крушении вертолета в Дагестане возросло до пяти
7 ноября 202520:59
Количество жертв авиакатастрофы в Карабудахкентском районе Дагестана увеличилось до пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
Ранее ведомство сообщало о четырех погибших и трех госпитализированных. Один из пострадавших умер в больнице Избербаша.
Вертолет Ка-226, принадлежавший концерну «Кизлярский электромеханический завод», потерпел крушение 7 ноября в районе поселка Ачи-Су.
Воздушное судно выполняло рейс из Кизляра в Избербаш, передает «Радиоточка НСН».
