Трамп и Орбан обсудили возможную встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского президента, детали планируемого саммита будут озвучены позднее.

Трамп отметил, что Орбан хорошо знаком с Путиным и «понимает его очень хорошо». Президент добавил, что обсуждение потенциальной встречи проходило в конструктивном ключе, отмечает RT.