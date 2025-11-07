Трамп и Орбан обсудили возможную встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского президента, детали планируемого саммита будут озвучены позднее.

Трамп отметил, что Орбан хорошо знаком с Путиным и «понимает его очень хорошо». Президент добавил, что обсуждение потенциальной встречи проходило в конструктивном ключе, отмечает RT.

Орбан не исключил саммит РФ и США в ближайшее время

Премьер-министр Венгрии со своей стороны заявил, что намерен обсудить с американским лидером вопрос урегулирования конфликта на Украине.

По словам Орбана, Будапешт готов внести вклад в продвижение мирных инициатив и рассчитывает на взаимодействие с Вашингтоном в этом направлении, передает «Радиоточка НСН».

