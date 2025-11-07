Объявлены номинанты 68-й премии «Грэмми»

На звание «Песни года» претендуют Abracadabra, Anxiety, APT., DtMF, Golden, Luther, Manchild и Wildflower. В номинации «Альбом года» участвуют Man’s Best Friend Сабрины Карпентер, Let God Sort Em Out группы Clipse, Mayhem Леди Гаги, Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny, Swag Джастина Бибера, GNX Кендрика Ламара, Mutt Леона Томаса и Chromakopia Tyler, the Creator.

Премия «Грэмми» — одна из самых престижных наград в музыкальной индустрии, вручаемая Национальной академией искусства и науки звукозаписи США с 1959 года. Лауреаты определяются голосованием членов академии, а церемония традиционно проходит в Лос-Анджелесе и транслируется по всему миру, передает «Радиоточка НСН».

