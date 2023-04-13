Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных карты украинского министерства цифровой трансформации.

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Жителей всех регионов страны предупредили о возможной опасности около 11:28. До этого сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Данных о возможных ударах не поступало.

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ФОТО: РИА Новости
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