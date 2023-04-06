Во Львове объявили о прекращении существования УПЦ в городе
Мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале объявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) прекратила существование в городе.
Садовой заявил, что храм на улице Бобанича был передан для пользования раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Он также добавил, что владелица помещения на улице Антонова разорвала соглашение с УПЦ.
«Очень достойно, без провокаций, за эти два дня завершили историю московского патриархата в нашем городе», - написал градоначальник.
Накануне сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Черновицкой области, когда там отпевали погибшего украинского солдата, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru