СМИ: В США начали проверку возможного конфликта интересов между NASA и Маском
Демократы в Палате представителей США инициировали расследование возможного конфликта интересов между NASA и основателем компании SpaceX Илоном Маском. Об этом сообщает издание Axios.
Поводом для проверки стало сотрудничество NASA с принадлежащей Маску SpaceX, которая является одним из крупнейших подрядчиков агентства. Конгрессмены обеспокоены тем, что предприниматель может использовать свое влияние для получения коммерческой выгоды за счет государства.
С запросом о предоставлении информации обратились члены Палаты представителей Максвелл Алехандро Фрост и Джерри Коннолли. Они направили официальное письмо главному юрисконсульту NASA Айрис Лан, в котором потребовали до 21 апреля предоставить документы, касающиеся взаимодействия агентства с Маском и SpaceX.
В письме говорится, что Маск, получая многомиллиардные контракты от NASA, потенциально нарушает нормы этики, установленные для сотрудников, работающих на государство. Конгрессмены выразили обеспокоенность тем, что бизнесмен может получать доступ к закрытой информации, что создает преимущества для его компаний и нарушает антимонопольные правила, передает «Радиоточка НСН».
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