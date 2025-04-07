СМИ: В США начали проверку возможного конфликта интересов между NASA и Маском

Демократы в Палате представителей США инициировали расследование возможного конфликта интересов между NASA и основателем компании SpaceX Илоном Маском. Об этом сообщает издание Axios.

Поводом для проверки стало сотрудничество NASA с принадлежащей Маску SpaceX, которая является одним из крупнейших подрядчиков агентства. Конгрессмены обеспокоены тем, что предприниматель может использовать свое влияние для получения коммерческой выгоды за счет государства.

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С запросом о предоставлении информации обратились члены Палаты представителей Максвелл Алехандро Фрост и Джерри Коннолли. Они направили официальное письмо главному юрисконсульту NASA Айрис Лан, в котором потребовали до 21 апреля предоставить документы, касающиеся взаимодействия агентства с Маском и SpaceX.

В письме говорится, что Маск, получая многомиллиардные контракты от NASA, потенциально нарушает нормы этики, установленные для сотрудников, работающих на государство. Конгрессмены выразили обеспокоенность тем, что бизнесмен может получать доступ к закрытой информации, что создает преимущества для его компаний и нарушает антимонопольные правила, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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