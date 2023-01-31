Во Франции заявили о риске третьей мировой войны

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен предупредила, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне. Ее выступление размещено в Twitter.

Она отметила, что выступает за дипломатические усилия правительства.