Во Франции заявили о риске третьей мировой войны
Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен предупредила, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне. Ее выступление размещено в Twitter.
Она отметила, что выступает за дипломатические усилия правительства.
При этом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН в этот же день заявил, что Третья мировая война уже началась.
Парижу следует перестать поддерживать стратегию Североатлантического альянса из-за поставок оружия Киеву и риска развязывания третьей мировой войны, сообщил ранее в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее Филиппо усомнился в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал украинского президента «совершенно сумасшедшим», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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