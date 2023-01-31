Во Франции заявили о риске третьей мировой войны

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен предупредила, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне. Ее выступление размещено в Twitter.

Она отметила, что выступает за дипломатические усилия правительства.

Экс-сотрудник Белого дома предупредил, что до ядерной войны осталась наносекунда

При этом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН в этот же день заявил, что Третья мировая война уже началась.

Парижу следует перестать поддерживать стратегию Североатлантического альянса из-за поставок оружия Киеву и риска развязывания третьей мировой войны, сообщил ранее в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее Филиппо усомнился в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал украинского президента «совершенно сумасшедшим», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОУкраинаФранция
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