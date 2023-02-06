Во Франции раскритиковали снимок Зеленского и фон дер Ляйен

«Урсула, ее европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы», – заявил политик.

Ранее Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона «песиком НАТО». Он отметил, что ранее США и Германия исключили отправку Украине истребителей.

