Во Франции раскритиковали снимок Зеленского и фон дер Ляйен

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter украинского лидера Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за их смех на общем снимке во время саммита в Киеве, сообщает «РЕН ТВ».

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«Урсула, ее европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы», – заявил политик.

Ранее Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона «песиком НАТО». Он отметил, что ранее США и Германия исключили отправку Украине истребителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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