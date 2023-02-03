Во Франции заявили, что Москва заставила Запад признать правду о России
СМИ западных стран вынуждены признать стойкость экономики России и бессилие санкций Запада в отношении России, сообщил в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Даже новостные каналы вынуждены говорить о "русском экономическом чуде". Продолжать глупые и безумные антироссийские санкции — значит сознательно разрушать Францию! Несомненно, это настоящая цель [Запада]» — отметил политик.
Он сопроводил пост скриншотом с телеканала La Chaîne Info и подписью «Как объяснить российское экономическое чудо?».
Ранее Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона «песиком НАТО». Он отметил, что ранее США и Германия исключили отправку Украине истребителей.
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