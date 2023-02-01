Во Франции назвали Макрона «песиком НАТО»
Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона «песиком НАТО». Об этом Филиппо написал в Twitter.
Политик отметил, что ранее США и Германия исключили отправку Украине истребителей, пишет РИА ФАН.
«А Макрон отвечает: "ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и НАТО, правильно?! Нелепо!» — заявил Филиппо.
Ранее Макрон, говоря о возможных поставках самолетов Киеву, подчеркнул, что «по определению ничего не исключает», напоминает RT.
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