Во Франции назвали Макрона «песиком НАТО»

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Франции Эммануэля Макрона «песиком НАТО». Об этом Филиппо написал в Twitter.

Макрон допустил передачу самолетов Украине

Политик отметил, что ранее США и Германия исключили отправку Украине истребителей, пишет РИА ФАН.

«А Макрон отвечает: "ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и НАТО, правильно?! Нелепо!» — заявил Филиппо.

Ранее Макрон, говоря о возможных поставках самолетов Киеву, подчеркнул, что «по определению ничего не исключает», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОФранцияЭммануэль Макрон
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