Власти заявили об ударах по критической инфраструктуре Харькова

Как минимум десять ударов было нанесено по объектам критической инфраструктуры Харькова и Харьковской области. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов.

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Ранее в области объявили воздушную тревогу. В Харькове были слышны взрывы, пишет «Свободная пресса».

Как сообщил Синегубов в своем Telegram-канале, по критической инфраструктуре города и области пришлось «не менее 10 ударов».

«Уже фиксируем перебои с электроснабжением», — указал чиновник.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, что свыше 10 ракетных ударов было нанесено по Харькову, более 200 тысяч абонентов в Харьковской области остались без электроснабжения.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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