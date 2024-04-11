Власти заявили об ударах по критической инфраструктуре Харькова
Как минимум десять ударов было нанесено по объектам критической инфраструктуры Харькова и Харьковской области. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее в области объявили воздушную тревогу. В Харькове были слышны взрывы, пишет «Свободная пресса».
Как сообщил Синегубов в своем Telegram-канале, по критической инфраструктуре города и области пришлось «не менее 10 ударов».
«Уже фиксируем перебои с электроснабжением», — указал чиновник.
В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, что свыше 10 ракетных ударов было нанесено по Харькову, более 200 тысяч абонентов в Харьковской области остались без электроснабжения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru