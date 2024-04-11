Власти заявили об ударах по критической инфраструктуре Харькова

Ранее в области объявили воздушную тревогу. В Харькове были слышны взрывы, пишет «Свободная пресса».

Как сообщил Синегубов в своем Telegram-канале, по критической инфраструктуре города и области пришлось «не менее 10 ударов».

«Уже фиксируем перебои с электроснабжением», — указал чиновник.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, что свыше 10 ракетных ударов было нанесено по Харькову, более 200 тысяч абонентов в Харьковской области остались без электроснабжения.

